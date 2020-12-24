ФЛП первой группы освободили от уплаты ЕСВ до конца мая

Физические лица – предприниматели первой группы за декабрь 2020 года и январь – май 2021 года освобождены от начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Соответствующая норма содержится в законе, который Верховная Рада приняла 4 декабря 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Как отмечается в сообщении, ФЛП первой группы временно освобождаются от уплаты ЕСВ за периоды с 01 по 31 декабря 2020 года, с 01 по 31 января, с 01 по 28 февраля, с 01 по 31 марта, с 01 по 30 апреля и с 01 по 31 мая 2021 года за себя.

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В соответствии с Налоговым кодексом, первая группа – физические лица – предприниматели, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн гривен.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2021 года увеличена:

минимальная заработная плата – до 6000 грн;

прожиточный минимум – до 2270 грн;

Размер налоговой социальной льготы:

100 % – до 1135,00 грн;

150 % – 1702,50 грн;

200% – 2270,00 грн.

Предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы – 3180,00 грн.

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