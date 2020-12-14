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НБУ намерен изменить методы взыскания долгов - Рожкова

НБУ намерен изменить методы взыскания долгов - Рожкова

Национальный банк Украины намерен изменить методы взыскания долгов.

Подробности рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире канала “Украина 24”.

“Если хотите получить кредит, вас должны проинформировать, во-первых, о том, пользуется ли банк или небанковское финансовое учреждение услугами коллекторских компаний. И если вы не выплатите кредит в предусмотренные договором сроки, она может передать кредит в работу конкретным коллекторским компаниям. Вы как потребитель можете сразу убедиться, зайдя на сайт Нацбанка, есть ли в реестре коллекторские компании, с которыми работает банк. То есть у вас как у потребителя появляется дополнительная возможность контроля”, — сказала она.

По словам Рожковой, за использование услуг нелегальных коллекторов НБУ будет наказывать финансовое учреждение.

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“Если банк или небанковское учреждение все-таки будут пользоваться услугами нелегальных коллекторов, то мы как регулятор будем применять к ним меры воздействия – от штрафов до временной остановки возможности предоставлять отдельные услуги”, — сказала она.

Справка Finance.ua:

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По материалам Сегодня
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