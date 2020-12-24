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Украинцы с сегодняшнего дня могут менять отчество с 14 лет

Украинцы с сегодняшнего дня могут менять отчество с 14 лет

В Украине с 1 января 2021 года разрешили менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступил в силу.

Документ 28 ноября опубликовали в издании “Голос Украины”.

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Раньше изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключены из актовой записи о его рождении.

Закон устанавливает, что:

  • изменить отчество можно будет лицам с 16 лет;
  • изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;
  • если над 14-летним ребенком установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможно с согласия опекуна;
  • если один из родителей будет против смены отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд; при этом при решении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей относительно ребенка и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.

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По материалам РБК-Украина
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