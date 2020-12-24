Украинцы с сегодняшнего дня могут менять отчество с 14 лет

В Украине с 1 января 2021 года разрешили менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступил в силу.
Документ 28 ноября опубликовали в издании “Голос Украины”.
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Раньше изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключены из актовой записи о его рождении.
Закон устанавливает, что:
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