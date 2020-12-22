В Украине выросла минимальная зарплата: как именно и когда ее повысят снова

С 1 января 2021 года в Украине повышен уровень минимальной зарплаты — на 1 тыс. грн, до 6 тыс. грн. Это первый из двух этапов повышения в этом году.

В 2021 году предусмотрено два этапа повышения минимальной зарплаты:

с 1 января 2021 – с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн;

с 1 декабря 2021 — с 6 тыс. до 6,5 тыс. грн.

Читайте также: Средняя зарплата украинцев за ноябрь 2020 года упала почти на 200 грн

Такое повышение обойдется бюджету в более чем 41 млрд гривен и обеспечит рост зарплат медиков, учителей и других работников бюджетной сферы, напоминают в Министерстве финансов. Их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

В Минфине также надеются, что повышение минимальной зарплаты будет стимулировать рост потребительского спроса и поможет обеспечить детенизацию «серых» зарплат.

Сначала второй этап повышения минимальной зарплаты в 2021 году планировали с 1 июня, но решили отложить на полгода из-за риска роста цен и «шоковых вливаний в экономику, которые влияют на инфляцию», как пояснили в Минфине.

Последний раз минимальную зарплату в Украине повысили с 1 сентября 2020 года — с 4 тыс. 723 грн до 5 тыс. грн.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫