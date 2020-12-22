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Средняя зарплата украинцев за ноябрь 2020 года упала почти на 200 грн

Средняя зарплата украинцев за ноябрь 2020 года упала почти на 200 грн

Средняя зарплата украинцев за ноябрь 2020 года упала почти на 200 грн. Средняя номинальная заработная плата в прошлом месяце составила 11 987 грн. Это на 1,5%, или на 187 грн меньше октябрьского показателя – 12 174 грн.

Самый высокий показатель зарплаты в ноябре зафиксирован в Киеве – 17 582 грн. Самый низкий составлял 9615 грн – в Черниговской области. В целом эта цифра варьирует от 10 тыс. до 11 тыс. грн.

Больше всего получают работники сферы “Информация и телекоммуникации» – 21 079 грн. Самые низкие зарплаты в сфере “Временное размещение и организация питания» – 6331 грн.

Реальная зарплата в годовом измерении выросла на 8,1%, номинальная – на 12,2%.

Справка Finance.ua:

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2019 года составила 10 727 грн. Это на на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По материалам Finance.UA
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