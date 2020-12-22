Средняя зарплата украинцев за ноябрь 2020 года упала почти на 200 грн. Средняя номинальная заработная плата в прошлом месяце составила 11 987 грн. Это на 1,5%, или на 187 грн меньше октябрьского показателя – 12 174 грн.
Самый высокий показатель зарплаты в ноябре зафиксирован в Киеве – 17 582 грн. Самый низкий составлял 9615 грн – в Черниговской области. В целом эта цифра варьирует от 10 тыс. до 11 тыс. грн.
Больше всего получают работники сферы “Информация и телекоммуникации» – 21 079 грн. Самые низкие зарплаты в сфере “Временное размещение и организация питания» – 6331 грн.
Реальная зарплата в годовом измерении выросла на 8,1%, номинальная – на 12,2%.
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