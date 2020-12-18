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Размер активов страховщиков будут определять по-новому

Размер активов страховщиков будут определять по-новому

Национальный банк предлагает для обсуждения новые правила определения суммы приемлемых активов страховых компаний.

Речь идет об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качестве активов и рисковости операций страховщика.

“Качественные и ликвидные активы – залог платежеспособности страховщика, его способности вовремя и в полном объеме проводить страховые выплаты”, – отмечает регулятор.

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Поэтому НБУ предлагает ряд изменений, которые должны улучшить качество и структуру активов страховщиков.

Во-первых, страховые компании должны будут включать в сумму приемлемых активов лишь стоимость той недвижимости, которая подтверждена аудитором. Если компания покупает новую недвижимость, переоценивает или дооценивает стоимость имущества, то актив будет считаться приемлемым только после дополнительного подтверждения стоимости такого имущества отчетом об оценке, рецензией на отчет и отчетом аудитора.

Без отчета аудитора в сумму приемлемых активов можно будет включить лишь 25% от стоимости приобретенного имущества или 25% от размера дооценки.

Подтверждение стоимости не потребуется в единственном случае: если размер дооценки или дооценок недвижимости в течение календарного года будет незначительным – меньше 10% стоимости имущества на начало года.

Во-вторых, страховщики не смогут включать в перечень приемлемых активов земельные участки. НБУ предлагает переходный период, это изменение заработает с 30 июня 2021 года.

В-третьих, страховщики смогут включать в сумму приемлемых активов только те ценные бумаги (в том числе государственные), на которые оформлено право собственности надлежащим образом.

В то же время НБУ предлагает установить ограничения: доля акций, корпоративных и ипотечных облигаций украинских эмитентов, инвестиций в экономику по направлениям, определенным Кабмином, не может превышать 3% от страховых резервов компаний. Это изменение также заработает с 30 июня 2021 года.

По материалам Финансовый клуб
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