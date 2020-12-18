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Названы сроки ликвидации Укроборонпрома

Названы сроки ликвидации Укроборонпрома

Оборонный концерн Укроборонпром могут ликвидировать к середине лета 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба концерна в четверг, 24 декабря.

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Трансформация концерна должна начаться после принятия Верховной Радой законопроекта №3822 Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса. Его принятия ожидают до конца апреля 2021 года.

“В течение года должна быть проведена инвентаризация всего имущества и интеллектуальной собственности. До конца июня 2021 – ликвидация ДК Укроборонпром и создание нового оборонного холдинга в форме акционерного общества”, – сообщили в концерне.

Создание холдинговой компании, которая заменит Укроборонпром, должно завершиться в 2021 году.

Напомним, 3 декабря Президент Владимир Зеленский назначил нового директора Укроборонпрома. Им стал экс-глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По материалам Корреспондент.net
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