В "Слуге народа" назвали ключевые законы 2020 года

Среди самых важных законов 2020 года – открытие рынка земли и повышение минимальной зарплаты.

Это отметили председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко и председатель одноименной фракции в парламенте Давид Арахамия во время итоговой пресс-конференции на тему: “2020: монобольшинство в год коронакризиса”.

“Мы сделали все для запуска рынка земли сельскохозяйственного назначения. Отныне каждый имеет право владеть землей. Но в то же время мы ввели определенные предохранители против злоупотреблений. Так, ограничили концентрацию собственности в одних руках – до 500 га, запретили продажу земли иностранцам и иностранным компаниям, пока решение о такой продаже не примут на референдуме”, – пояснил Корниенко.

Следующая победа – успешное завершение реформы децентрализации.

“В этом году выборы прошли в 1400 общинах. Почти втрое уменьшилось количество местных депутатов, увеличился доступ населения к услугам. И это главная идея реформы децентрализации. К тому же благодаря укрупнению районов мы сможем сэкономить на райсоветах, райадминистрациях до 10 млрд грн за год. Эти деньги из бюджета будут спускаться на общины. Они будут иметь больше ресурсов и полномочий”, – отметил председатель партии “Слуга народа”.

Кроме того, по словам Арахамии, парламент принял несколько системных законов, которые не трогались с места десятилетиями. Среди них – закон о деривативах, который расширяет рынок финансовых инструментов.

Важным стал и закон о внутреннем водном транспорте. Как известно, речной транспорт является самым дешевым и экологичным.

“Благодаря программе “Большая стройка” мы обновили или заново построили тысячи километров дорог. Если мы сможем перенаправить объем грузовых перевозок с наших новых дорог на речные пути, мы сможем уберечь дорожное покрытие и разгрузить города от габаритных фур. К тому же есть ожидания, что развитие рек принесет к ВВП страны несколько миллиардов долларов уже в следующем году”, – сообщил председатель партии.

Среди системных решений также легализация азартных игр, которые только формально были под запретом 11 лет, но на самом деле работали под контролем криминальных и полукриминальных структур.

“Уже сейчас заканчивает работу комиссия для того, чтобы первые лицензии продавать в этом году. Поэтому надеемся, что до конца года будут первые деньги в бюджет за лицензии, которые люди хотят купить”, – сказал Давид Арахамия.

Кроме того, в этом году парламенту удалось увеличить минимальную зарплату и заложить еще два повышения на следующий год, а также повысить лимиты для ФЛП и привязать их к минимальной зарплате. Теперь такая индексация лимитов будет происходить автоматически.

Важным для бизнеса во времена кризиса было и решение об отсрочке РРО для ФЛП 2-4 групп до 1 января 2022 года. Кроме того, отметил Александр Корниенко, отменяются штрафы за нарушения при использовании РРО для ФЛП, а также отменяется механизм компенсации части штрафных санкций покупателю (кэшбек).

Также для малого бизнеса введены доступные кредиты по программе “5-7-9%”. С начала работы этой программы предпринимателям выдали около 6000 займов на общую сумму почти 13,5 млрд грн. Больше всего кредитовался малый бизнес в области сельского хозяйства.

Отметил Арахамия и то, что была урегулирована удаленная работа, ведь в условиях коронавируса эта форма занятости стала как никогда актуальной, а также поддержка креативных индустрий и аграриев.

“В вопросе аграрных дотаций мы также установили предохранитель для крупных компаний. Максимальный размер дотации – до 50 млн грн на одного агропроизводителя. Таким образом, злоупотреблять помощью станет физически невозможным”, – пояснил Александр Корниенко.

Кроме того, депутаты приняли антиоффшорный закон, вернули “пакеты малыша” в натуральной форме, создали систему контроля качества донорской крови, урегулировали интернет-торговлю лекарствами, запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним, приняли закон об инвестиционных нянях. И напоследок – вовремя приняли госбюджет-2021.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫