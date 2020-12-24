Сколько украинцев уклоняются от уплаты налогов

В 2019 году 11,8 млн потенциально экономически активных украинцев не заплатили ни копейки налогов.
Как заявил в эфире “Свободы слова” Савика Шустера глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко, 4,1 млн за 10 последних лет вообще не платили налоги.
Читайте также: Уменьшение налоговой нагрузки: какие взносы и сборы с украинцев могут объединить
“Они невидимы на налоговой карте Украины. Никакого действия в плане уплаты налогов, никакого официального действия”, – сказал он.
Скриншот эфира: Обозреватель
Любченко добавил, что официальную заработную плату в 2020 году получали всего 10,9 млн граждан.
По его словам, это четко демонстрирует то, что “у нас на одного работающего – двое с ложкой”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин отменил льготную цену на электроэнергию для населения с января 2021 года8 ч. назад - 2510 25
В Минэнерго объяснили рост тарифов на электроэнергию для населения4 ч. назад - 909 13
5 интересных фактов о ремонте дорог в 2020 годуВчера, 20:23 - 1066 9
Продажу антибиотиков исключительно по е-рецепту могут могут ввести с апреля 2021 года11 ч. назад - 696 8
Нацбанк планирует отменить налог на доходы с депозитов5 ч. назад - 1971 6
Пенсионерам рассказали, кто имеет право на 20% надбавку10 ч. назад - 82133 5
Fiat снял с производства сразу две модели16 ч. назад - 5476
Кабмин отменил льготную цену на электроэнергию для населения с января 2021 года8 ч. назад - 2510 25
Нацбанк планирует отменить налог на доходы с депозитов5 ч. назад - 1971 6
Известный украинский автопроизводитель может стать банкротом13 ч. назад - 1942 2
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 725
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 456
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 3738 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 5371 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 2282 3