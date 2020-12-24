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Сколько украинцев уклоняются от уплаты налогов

Сколько украинцев уклоняются от уплаты налогов

В 2019 году 11,8 млн потенциально экономически активных украинцев не заплатили ни копейки налогов.

Как заявил в эфире “Свободы слова” Савика Шустера глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко, 4,1 млн за 10 последних лет вообще не платили налоги.

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“Они невидимы на налоговой карте Украины. Никакого действия в плане уплаты налогов, никакого официального действия”, – сказал он.


Скриншот эфира: Обозреватель

Любченко добавил, что официальную заработную плату в 2020 году получали всего 10,9 млн граждан.

По его словам, это четко демонстрирует то, что “у нас на одного работающего – двое с ложкой”.

По материалам Обозреватель
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