Уменьшение налоговой нагрузки: какие взносы и сборы с украинцев могут объединить

В комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разработан законопроект, который предусматривает объединить единый соцвзнос, налог на доходы физлиц и военный сбор в единый платеж. В ближайшее время его представят обществу.
Об этом глава налогового комитета Даниил Гетманцев рассказал в интервью сайту “Сегодня”.
“При этом мы бы уменьшили эффективную ставку налогообложения фонда оплаты труда. Сейчас эффективная ставка составляет 34%. Мы предложили выйти на 30% со снижением ее ежегодно на 1% – до 25%”, – говорит нардеп.
По его словам, одновременно предполагается также значительно расширить налоговые отчисления и этим стимулировать граждан подавать налоговые декларации.
“Потому что налоговыми отчислениями можно воспользоваться только при подаче декларации. Налоговые отчисления – это уменьшение налогооблагаемого дохода. Мы предлагаем ввести налоговые вычеты, например, для туристических поездок внутри страны, для обучения за рубежом и т.д.”, – рассказывает Гетманцев.
Он добавил, что для тех, у кого в семье есть человек старше 80 лет, тоже предлагается уменьшить налогооблагаемую базу на размер минимальной зарплаты.
“Это, с одной стороны, позволит уменьшить налоговую нагрузку на людей, а с другой – заставит людей вести свою финансовую историю, как это делают во всех экономически развитых странах. Я считаю, что это обязательно надо будет сделать. Это моя мечта и стратегическое направление работы”, – подчеркнул глава налогового комитета.
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