Украина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций

В январе-октябре 2020 года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 221 млн долларов, в то время как за десять месяцев 2019 года этот показатель достигал 4,5 млрд долларов.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
В октябре 2020 года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил всего 9 млн долларов.
“Негативные реинвестированные доходы (138 млн долларов) и погашения кредитов прямого инвестора (82 млн долларов) нивелировали приток другого акционерного капитала (кроме реинвестирования доходов), который составил 232 млн долларов”, – подсчитали в Нацбанке.
Там добавили, что в октябре прошлого года чистый приток прямых иностранных инвестиций был зафиксирован на уровне 256 млн долларов.
По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) уменьшились до 834 млн долларов по сравнению с 1,1 млрд долларов за десять месяцев 2019 года, а чистые привлечения по кредитам прямого инвестора – до 219 млн долларов против 640 млн долларов за десять месяцев 2019 года.
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