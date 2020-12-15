Как не попасть на мошенников во время онлайн-покупок

Во время онлайн-покупок стоит проверять интернет-магазины, а также не перечислять задаток на банковскую карту.

Об этом говорится в рекомендациях от аналитической системы YouControl.

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В частности, в контактных данных интернет-магазина рекомендуют найти код ЕГРПОУ и официальное юридическое название (в соответствии с Единым государственным реестром юридических и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований) и проверить юридический статус (не находится ли в процессе прекращения), адрес, вид деятельности.

Также советуют узнать, как давно работает интернет-магазин и проанализировать его судебную историю и наличие исполнительных производств.

“Если же продавец – ФЛП, нужно проверить его и как предпринимателя по тем же критериям. Если покупка дорогая, не лишним будет проверить и физическое лицо – представителя, директора или того же ФЛП. Иногда о человеке можно найти много интересного: судебные дела, долги и даже данные, что он находится в розыске”, – отмечают в YouControl.

“В случае, когда цена значительно ниже рыночной, иногда даже ниже реальной себестоимости, с большой вероятностью перед вами – мошенники. Не стоит перечислять задаток на банковскую карту. Если магазин работает официально, у него должен быть банковский счет ФЛП или юрлица”, – предупреждают аналитики.

В YouControl добавляют, что надежнее осуществлять заказ с наложенным платежом, даже если за это будет дополнительная комиссия – “так продавец не получит привлекательной возможности исчезнуть с вашими деньгами, не отправив товар”.

Также рекомендуют поискать в сети возможную информацию о продавце, особенно если возникли сомнения относительно его надежности.

“Такой же подход должен быть не только при проверке интернет-магазинов, но и при заказе товаров/услуг у частных лиц на различных онлайн-площадках объявлений. Стоит попросить у продавца предоставить информацию о его полном имени, желательно с документальными доказательствами – удостоверением личности (особенно если речь о дорогих покупках). Далее проверить это физическое лицо в открытых источниках или с помощью известных вам аналитических систем, не покупать ничего с подпиской”, – говорится в сообщении.

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