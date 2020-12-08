Кабмин разрешил "Нафтогазу" разрабатывать Юзовскую площадь

Кабинет Министров на заседании 16 декабря утвердил распоряжение о покупке НАК “Нафтогаз Украины” 100% уставного капитала ООО “Надра Юзовская”, чей потенциал превышает 3 триллиона куб. м условного топлива.
Благодаря распоряжению Кабмина “Нафтогаз” сможет начать разработку месторождений Юзовской площади.
Ее территория – 8 тысяч квадратных километров в пределах Донецкой и Харьковской областей. “Надра Украины” оценивает потенциал площади в более чем 3 триллиона кубических метров условного топлива, а годовая добыча прогнозируется на уровне 10-20 миллиардов кубических метров.
На этой территории “Нафтогаз” намерен проверить концепцию разработки газа плотных песчаников.
В постановлении говорится о покупке 99% уставного капитала в ПАО “Надра Украины” и 1% у его “дочки” – “Украинский геологический научно-производственный центр”.
Далее “Надра Украины” и “Нафтогаз” должны подать заявления в Антимонопольный комитет Украины относительно предоставления разрешения на концентрацию.
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