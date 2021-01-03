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10% жителей Великобритании имеют биткоины (исследование)

10% жителей Великобритании имеют биткоины (исследование)

Компании Opinium и AltFi провели в Великобритании опрос о том, насколько популярны криптовалюты в стране.

Как оказалось, из-за пандемии COVID-19 существенно изменились приоритеты для инвестиций в британцев. Большинство из опрашиваемых отмечали, что они предпочитали цифровые инвестиции физическим.

Из 2 000 человек, участвовавших в опросе, 200 (то есть 10%) конкретизировали, что они имеют в своих активах именно криптовалюту.

По сравнению с прошлым годом количество крпитохолдеров увеличилось почти вдвое — с 5,3% до 10%.

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Также исследование AltFi показало, что такие платформы, как Revolut и Freetrade пользовались особым спросом среди новых инвесторов. Также были популярными Google Pay и Apple Pay — 28% владельцев криптовалюты регулярно использовали один из этих сервисов.

Кроме того, 25% респондентов из Лондона отметили, что они уже имеют биткоин или любую другую криптовалюту. А вот совсем непопулярными криптовалюты являются в городке Плимут — здесь есть лишь один владелец цифровых активов.

Стоит отметить, что исследование подтвердило стереотип того, что криптовалюты являются популярными именно среди молодежи — почти 20% опрашиваемых в возрасте от 18 до 34 лет уже имеют токены. А вот среди людей, которым уже 55 лет и более, есть лишь 1%, интересующийся новыми технологиями и блокчейном.

По материалам Na chasi
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