ЕС согласовал третий пакет санкций против Беларуси

Послы ЕС сегодня, 16 декабря, утвердили введение третьего пакета санкций в связи с событиями в Беларуси.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.
Этот пакет предусматривает ограничения в отношении 29 лиц и 7 субъектов.
“Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении Беларуси”, – написал журналист.
Напомним, пакет должен быть одобрен министрами ЕС по делам окружающей среды в четверг перед официальной публикацией.
Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз может расширить санкции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, Брюссель требует от него пойти на уступки протестующим и прекратить насилие против белорусского народа.
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