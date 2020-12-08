В Минфине обещают в этом году вовремя выплатить пенсии

Задолженности по пенсионной программе в 2020 году отсутствуют, пенсии будут выплачены своевременно и в полном объеме.

Об этом заявил в ходе выступления в парламенте министр финансов Украины Сергей Марченко.

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“Средств в Государственном бюджете достаточно, в том числе для проведения пенсионных выплат. Показатели были скорректированы на сумму превышения прогнозного показателя ЕСВ”, – сказал министр.

По его словам, есть основания полагать, что бюджет Пенсионного фонда в следующем году является сбалансированным и реальным для выполнения.

“Задолженность по пенсионной программе в этом году отсутствует, и в этом году пенсии будут выплачены своевременно и в полном объеме”, – добавил Марченко.

Напомним, ранее в Минсоцполитики “сообщали“https://news.finance.ua/ua/news/-/482970/u-minsotspolityky-rozpovily-komu-z-pensioneriv-pererahuyut-pensiyi, что в госбюджете есть средства на выплату пенсий за декабрь 2020 года, а также деньги на плановые повышения 2021 года.

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