МАУ объявила большую новогоднюю распродажу билетов

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) объявила новогодние скидки до 50% на билеты на следующий год.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сроки действия акции:
Скидки распространяются как на международные авиарейсы, так и на перелеты в пределах Украины.
Цены:
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