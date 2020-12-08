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МАУ объявила большую новогоднюю распродажу билетов

МАУ объявила большую новогоднюю распродажу билетов

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) объявила новогодние скидки до 50% на билеты на следующий год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сроки действия акции:

  • с 15 по 23 декабря 2020 года;
  • путешествия по акционным билетам можно совершить с 11 января 2021 г. до конца года.

Скидки распространяются как на международные авиарейсы, так и на перелеты в пределах Украины.

Цены:

  • самые дешевые акционные билеты именно на внутренние авиаперевозки – от 477 гривен в один конец без багажа из Киева в Ивано-Франковск, Львов, Одессу, Херсон и Харькова. Билеты из столицы в Днепр и Запорожье стоят от 505 гривен в один конец без багажа;

  • самые дешевые международные билеты из Киева в Вильнюс (Литва) – от 617 гривен в один конец без багажа, а также в Варшаву (Польшу) от 842 гривен и Копенгаген (Дания) от 1066 гривен. Самые дорогие акционные билеты в Нью-Йорк (США) – от 7097 гривен и Торонто (Канада) – от 7602 гривен.

Справка Finance.ua:

  • Начиная с 28 марта 2021 г. авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» планирует постепенное восстановление оригинальной сети маршрутов.
  • Авиакомпания МАУ с апреля по ноябрь 2020 года компенсировала покупателям билетов $22 млн за отмененные рейсы результате пандемии коронавируса.
  • МАУ обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь получить финансирование и отсрочить уплату долгов.

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По материалам Finance.UA
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