МАУ объявила большую новогоднюю распродажу билетов

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) объявила новогодние скидки до 50% на билеты на следующий год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сроки действия акции:

с 15 по 23 декабря 2020 года;

путешествия по акционным билетам можно совершить с 11 января 2021 г. до конца года.

Скидки распространяются как на международные авиарейсы, так и на перелеты в пределах Украины.

Цены:

самые дешевые акционные билеты именно на внутренние авиаперевозки – от 477 гривен в один конец без багажа из Киева в Ивано-Франковск, Львов, Одессу, Херсон и Харькова. Билеты из столицы в Днепр и Запорожье стоят от 505 гривен в один конец без багажа;

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самые дешевые международные билеты из Киева в Вильнюс (Литва) – от 617 гривен в один конец без багажа, а также в Варшаву (Польшу) от 842 гривен и Копенгаген (Дания) от 1066 гривен. Самые дорогие акционные билеты в Нью-Йорк ( США ) – от 7097 гривен и Торонто (Канада) – от 7602 гривен.

Справка Finance.ua:

Начиная с 28 марта 2021 г. авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» планирует постепенное восстановление оригинальной сети маршрутов.

Авиакомпания МАУ с апреля по ноябрь 2020 года компенсировала покупателям билетов $22 млн за отмененные рейсы результате пандемии коронавируса.