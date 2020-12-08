На развитие метро в Киеве потратят миллиард гривен в следующем году

Киевсовет приняла к рассмотрению проект бюджета столицы на 2021 год и проект Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы. Такое решение поддержали 93 депутата.

Так, в соответствии с проектами документов, доходы бюджета города запланированы в сумме почти 59,2 (59,171) млрд грн. Расходы – в объеме почти 56,6 (56,575) млрд грн.

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На транспорт и дорожное хозяйство планируется потратить – 15% или 8,8 млрд грн, в частности, метрополитен – более 1 млрд грн.

«Шесть лет назад бюджет города Киева составлял 18 млрд грн, а долг столицы был 25 млрд! На сегодня задолженность столица полностью покрыла. А бюджет с 18 млрд грн увеличился почти до 60 млрд. Нам не хватает денег на многие направления. И наша задача – в этих сложных условиях сделать так, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы. И на те направления, важнейшие», – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Он также отметил, что поддерживает позицию депутатов касаемо несправедливого распределения НДФЛ, когда столице оставляют 40 процентов налога, а 60 процентов изымают в Госбюджет. Другим же городам оставляют 60 процентов НДФЛ. Вместе с тем, мэр подчеркнул, что этот вопрос может решить только парламент и правительство. К которым столичные власти уже неоднократно обращались.