Табачный налог предлагают постепенно поднять на 100%

Окончательную редакцию поправок к законопроекту №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно сбора данных для декларирования отдельных объектов налогообложения до сих пор не предоставили на ознакомление общественности.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Притом что этот проект закона уже утвердил ко второму чтению профильный комитет Верховной Рады. В ассоциации выразили надежду, что в окончательной редакции депутаты учли пожелания бизнеса.

В частности, речь идет о таких изменениях:

перенос сроков введения контроля за регистрацией акцизных складов для хранения смесей, которые имеют в составе метан, а также их остатков на начало 2021-го;

уточнение требований законодательства относительно налоговых последствий ликвидации контролируемых иностранных компаний;

освобождение постоянных представительств от финансовых санкций по налогу на прибыль предприятий по итогам периодов, после введения новых правил налогового учета – возможное изменение правил налогообложения постоянных представительств нерезидентов второй раз за год приведет к недоразумениям в вопросах их практического применения;

постепенное повышение ставки налога на табачные изделия для электрического нагрева, расширение до 2030-го плана ежегодного повышения этой ставки на сигареты – 10% ежегодного, а также исключение положений об индексации ставок акцизного налога на табачные изделия из Налогового кодекса;

необходимость введения переходного периода, который продлится до 1 июля 2021-го, на использование в розничном обороте немаркированных акцизом жидкостей для электронных сигарет.

“Излишне частая смена правил… и недостаточное время для подготовки к их применению вызывают справедливое возмущение инвесторов и не способствуют их продуктивной деятельности в Украине”, – отметили в ЕБА.