Табачный налог предлагают постепенно поднять на 100%

Окончательную редакцию поправок к законопроекту №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно сбора данных для декларирования отдельных объектов налогообложения до сих пор не предоставили на ознакомление общественности.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).
Притом что этот проект закона уже утвердил ко второму чтению профильный комитет Верховной Рады. В ассоциации выразили надежду, что в окончательной редакции депутаты учли пожелания бизнеса.
В частности, речь идет о таких изменениях:
“Излишне частая смена правил… и недостаточное время для подготовки к их применению вызывают справедливое возмущение инвесторов и не способствуют их продуктивной деятельности в Украине”, – отметили в ЕБА.
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