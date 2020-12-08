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ЕС выделил 500 миллионов евро на вакцины для бедных стран

ЕС выделил 500 миллионов евро на вакцины для бедных стран

Европейский союз выделит 500 миллионов евро для глобальной инициативы COVAX, целью которой является предоставление вакцин для стран с низким и средним уровнем дохода.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сегодня согласовал финансирование в размере 400 млн евро для поддержки участия стран с низким и средним уровнем дохода в программе COVAX Advance Market Commitment (COVAX AMC).

Это быстро одобренное финансирование, гарантированное Европейским фондом устойчивого развития (EFSD), вместе с грантовой поддержкой COVAX AMC в размере 100 миллионов евро, предоставленной Еврокомиссией, обеспечит доступ к вакцинам от COVID-19 в 92 странах.

“Вместе со странами-членами ЕС Team Europe на данный момент выделила COVAX более 850 миллионов евро, и является крупнейшим донором COVAX в Европейском союзе. Совместная поддержка Еврокомиссии и ЕИБ в размере 500 миллионов евро позволит COVAX в кратчайшие сроки сделать 1 миллиард доз вакцин доступным для людей в странах с низким и средним уровнем доходов”, – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Соглашения между ЕС и странами-партнерами в Африке, Азии, Карибском и Тихоокеанском регионах, а также между странами восточного и южного партнерства уже существуют в рамках Европейского фонда устойчивого развития.

Вакцины будут закупать и доставлять ЮНИСЕФ и Панамериканская организация здравоохранения от имени COVAX.

Программу COVAX возглавляет Всемирная организация здравоохранения и она имеет целью доставить к концу следующего года 2 миллиарда доз как минимум 20% наиболее нуждающимся людям в любой точке мира.

По материалам Економічна Правда
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