ЕС выделил 500 миллионов евро на вакцины для бедных стран

Европейский союз выделит 500 миллионов евро для глобальной инициативы COVAX, целью которой является предоставление вакцин для стран с низким и средним уровнем дохода.
Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сегодня согласовал финансирование в размере 400 млн евро для поддержки участия стран с низким и средним уровнем дохода в программе COVAX Advance Market Commitment (COVAX AMC).
Это быстро одобренное финансирование, гарантированное Европейским фондом устойчивого развития (EFSD), вместе с грантовой поддержкой COVAX AMC в размере 100 миллионов евро, предоставленной Еврокомиссией, обеспечит доступ к вакцинам от COVID-19 в 92 странах.
“Вместе со странами-членами ЕС Team Europe на данный момент выделила COVAX более 850 миллионов евро, и является крупнейшим донором COVAX в Европейском союзе. Совместная поддержка Еврокомиссии и ЕИБ в размере 500 миллионов евро позволит COVAX в кратчайшие сроки сделать 1 миллиард доз вакцин доступным для людей в странах с низким и средним уровнем доходов”, – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Соглашения между ЕС и странами-партнерами в Африке, Азии, Карибском и Тихоокеанском регионах, а также между странами восточного и южного партнерства уже существуют в рамках Европейского фонда устойчивого развития.
Вакцины будут закупать и доставлять ЮНИСЕФ и Панамериканская организация здравоохранения от имени COVAX.
Программу COVAX возглавляет Всемирная организация здравоохранения и она имеет целью доставить к концу следующего года 2 миллиарда доз как минимум 20% наиболее нуждающимся людям в любой точке мира.
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