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Госстат назвал продукты, наиболее подорожавшие за последний месяц

Госстат назвал продукты, наиболее подорожавшие за последний месяц

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в ноябре 2020 года. Часть продуктов нового урожая дорожают, овощи дешевеют.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

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По данным статистического ведомства, за ноябрь сахар подорожал на 7,7% до 19,7 гривен за килограмм, подсолнечное масло на 6,9% до 40,1 гривен за литр, яйца – на 6,8% до 23,7 гривен за десяток, мука на 6,0% до 12,3 гривен за килограмм.

В то же время капуста подешевела на 12,0% до 5,1 гривен за килограмм, морковь на 10,9% до 6,2 грн за килограмм, яблоки на 6,6% до 18,2 гривен за килограмм, лук на 5,5% до 5,0 гривен за килограмм, свекла на 5,1% до 5,2 гривен за килограмм.

По данным Госстата, за ноябрь сигареты премиум-класса подорожали на 2,0% до 57,0 грн за пачку, цены на водку выросли на 0,2% до 92,7 грн за 0,5 литра. Пиво подешевело на 1,1% до 17,5 грн за бутылку.

По материалам РБК-Украина
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