Украинцам предлагают подработку на праздники: кому платят больше всех

В Украине увеличилось количество предложений подработок на новогодние праздники. Работодатели предлагают оплату до 600 грн в день.
Об этом рассказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.
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По ее словам, наблюдается значительное количество предложений для аниматоров (всевозможных героев мультфильмов, святого Николая, деда Мороза, Снегурочки и т.д.), поваров на уличные ярмарки (в частности, поваров на изготовление блинов), сборщиков новогодних коробок и продавцов на праздничные ярмарки.
Работодатели называют в среднем такие зарплаты:
Пока наибольшее количество таких вакансий сосредоточено в больших городах – Киеве, Одессе и Харькове.
“Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, людям хочется праздника, поэтому спрос на временный персонал на время праздников все равно будет расти, но, думаю, он в любом случае будет меньше прошлогоднего. Скорее всего, это будут вакансии, связанные с продажами, маркетингом, ивент-менеджментом, полиграфическими услугами, проведением культурных мероприятий”, – прокомментировала Елена Кирильевнина.
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