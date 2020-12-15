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Украинцам предлагают подработку на праздники: кому платят больше всех

Украинцам предлагают подработку на праздники: кому платят больше всех

В Украине увеличилось количество предложений подработок на новогодние праздники. Работодатели предлагают оплату до 600 грн в день.

Об этом рассказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.

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По ее словам, наблюдается значительное количество предложений для аниматоров (всевозможных героев мультфильмов, святого Николая, деда Мороза, Снегурочки и т.д.), поваров на уличные ярмарки (в частности, поваров на изготовление блинов), сборщиков новогодних коробок и продавцов на праздничные ярмарки.

Работодатели называют в среднем такие зарплаты:

  • Аниматор – 400 грн в день;
  • Повар на блины – 480 грн в день;
  • Сборщик новогодних коробок – 600 грн в день;
  • Продавец на новогоднюю ярмарку – 500 грн в день.

Пока наибольшее количество таких вакансий сосредоточено в больших городах – Киеве, Одессе и Харькове.

“Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, людям хочется праздника, поэтому спрос на временный персонал на время праздников все равно будет расти, но, думаю, он в любом случае будет меньше прошлогоднего. Скорее всего, это будут вакансии, связанные с продажами, маркетингом, ивент-менеджментом, полиграфическими услугами, проведением культурных мероприятий”, – прокомментировала Елена Кирильевнина.

По материалам Обозреватель
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