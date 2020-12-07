МАУ с конца марта 2021 года планирует возобновлять собственную сеть маршрутов

Начиная с 28 марта 2021 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» планирует постепенное восстановление оригинальной сети маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

“Запуск десятков рейсов позволит возобновить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через авиахаб в Международном аэропорту «Борисполь»”, – говорится в сообщении.

В начале летней навигации-2021 внутренние рейсы авиакомпании будут выполняться по направлениям:

Херсон ( KHE ),

), Львов ( LWO ),

), Харьков ( HRK ),

), Одесса ( ODS ),

), Днепр ( DNK ),

), Ивано-Франковск ( IFO ),

), Запорожье ( OZH ).

Международные рейсы МАУ планирует выполнять по 43 маршрутам, в том числе из Киева в Амстердам, Лондон, Париж, Ниццу, Брюссель, Дубай, Хельсинки, Копенгаген, Стокгольм, Вильнюс, Нью-Йорк, Торонто, Рим, Милан, Ниццу, Ларнаку, Афины, Дели, Каир, Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин, Цюрих, Женеву, Тбилиси, Баку, Ереван и Стамбул, а также в Варшаву, Прагу, Будапешт, Вену, Кишинев и Барселону.

Пассажирам с билетами, оформленными на бланках МАУ, доступны новые расширенные возможности сервиса «Управление бронированием», позволяющие пассажирам самостоятельно в режиме онлайн менять дату перелета.

Справка Finance.ua:

Авиакомпания МАУ с апреля по ноябрь 2020 года компенсировала покупателям билетов $22 млн за отмененные рейсы результате пандемии коронавируса.