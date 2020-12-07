МАУ с конца марта 2021 года планирует возобновлять собственную сеть маршрутов

Начиная с 28 марта 2021 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» планирует постепенное восстановление оригинальной сети маршрутов.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
“Запуск десятков рейсов позволит возобновить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через авиахаб в Международном аэропорту «Борисполь»”, – говорится в сообщении.
В начале летней навигации-2021 внутренние рейсы авиакомпании будут выполняться по направлениям:
Международные рейсы МАУ планирует выполнять по 43 маршрутам, в том числе из Киева в Амстердам, Лондон, Париж, Ниццу, Брюссель, Дубай, Хельсинки, Копенгаген, Стокгольм, Вильнюс, Нью-Йорк, Торонто, Рим, Милан, Ниццу, Ларнаку, Афины, Дели, Каир, Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин, Цюрих, Женеву, Тбилиси, Баку, Ереван и Стамбул, а также в Варшаву, Прагу, Будапешт, Вену, Кишинев и Барселону.
Пассажирам с билетами, оформленными на бланках МАУ, доступны новые расширенные возможности сервиса «Управление бронированием», позволяющие пассажирам самостоятельно в режиме онлайн менять дату перелета.
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