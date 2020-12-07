Hyundai представил новый внедорожник-гибрид

Южнокорейская компания Hyundai представила новый гибридный автомобиль 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

Внутри внедорожника установлен 1,6-литровый двигатель, электрический мотор в 66,9 кВт и литий-полимерный аккумулятор 13,8 кВт. Общая мощность автомобиля составляет 265 лошадиных сил, а крутящий момент равен 258 Нм.

На одной зарядке «гибрид» может проехать 50 км.



Фото: Car Buzz

По данным компании, 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid можно заряжать как на зарядной станции, так и дома благодаря зарядному устройству в 7,2кВт, которое уже установлено в авто.

Во внедорожнике также встроен стандартный 20-сантиметровый сенсорный дисплей, однако для клиентов есть также и 26-сантиметровый вариант.



Фото: Car Buzz

В общем автомобиль предлагает достаточно места не только для пассажиров, но и для щедрой перевозки груза.

Первые 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid ожидаются в Европе весной следующего года, в США – летом.

Стоимость одной модели пока неизвестна.