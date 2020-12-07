0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

Hyundai представил новый внедорожник-гибрид

Hyundai представил новый внедорожник-гибрид

Южнокорейская компания Hyundai представила новый гибридный автомобиль 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

Внутри внедорожника установлен 1,6-литровый двигатель, электрический мотор в 66,9 кВт и литий-полимерный аккумулятор 13,8 кВт. Общая мощность автомобиля составляет 265 лошадиных сил, а крутящий момент равен 258 Нм.

На одной зарядке «гибрид» может проехать 50 км.


Фото: Car Buzz

По данным компании, 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid можно заряжать как на зарядной станции, так и дома благодаря зарядному устройству в 7,2кВт, которое уже установлено в авто.

Во внедорожнике также встроен стандартный 20-сантиметровый сенсорный дисплей, однако для клиентов есть также и 26-сантиметровый вариант.


Фото: Car Buzz

В общем автомобиль предлагает достаточно места не только для пассажиров, но и для щедрой перевозки груза.

Первые 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid ожидаются в Европе весной следующего года, в США – летом.

Стоимость одной модели пока неизвестна.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.