Hyundai представил новый внедорожник-гибрид

Южнокорейская компания Hyundai представила новый гибридный автомобиль 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid.
Об этом сообщает портал Car Buzz.
Внутри внедорожника установлен 1,6-литровый двигатель, электрический мотор в 66,9 кВт и литий-полимерный аккумулятор 13,8 кВт. Общая мощность автомобиля составляет 265 лошадиных сил, а крутящий момент равен 258 Нм.
На одной зарядке «гибрид» может проехать 50 км.
Фото: Car Buzz
По данным компании, 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid можно заряжать как на зарядной станции, так и дома благодаря зарядному устройству в 7,2кВт, которое уже установлено в авто.
Во внедорожнике также встроен стандартный 20-сантиметровый сенсорный дисплей, однако для клиентов есть также и 26-сантиметровый вариант.
Фото: Car Buzz
В общем автомобиль предлагает достаточно места не только для пассажиров, но и для щедрой перевозки груза.
Первые 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid ожидаются в Европе весной следующего года, в США – летом.
Стоимость одной модели пока неизвестна.
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