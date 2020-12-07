«Удаленка» или работа в офисах: что предпочитают украинцы (исследование)

Чтобы зафиксировать, как люди воспринимают новый формат труда и что думают про разницу между «удаленкой» и «офисом», эксперты портала Creative States провели опрос среди украинцев. В нем приняли участие 209 респондентов из отрасли IT, венчурной, финансовой, туристической, креативной индустрии и реального сектора экономики.
Что показало исследование. Работа большинства опрошенных респондентов не требует обязательного присутствия в офисе — к оффлайну «привязаны» только 12,9%. Остальные или уже работали удаленно, или адаптируются к любому формату. Но это не значит, что «удаленка» всем по душе — нравится она 57% респондентов.
За что сотрудники любят свои офисы:
Отношение к «удаленке». Согласно опросу, треть сотрудников испытывают дома проблемы с концентрацией. Их отвлекают, а компания и человек в итоге теряют в производительности.
Только треть респондентов сказали, что гармонично разделяют работу и жизнь в удаленном режиме. У каждого четвертого бытовые и рабочие дела смешались. Остальные пока пытаются достичь гармонии. При этом 58% участников опроса считают, что их продуктивность в офисе выше, чем дома.
Офис или коворкинг? Офис — это хаб для доступа к инфраструктуре. Если речь идет про бизнес-центры, ее можно получить в одном здании. Примерно 40% респондентов говорят, что ценят наличие спортзалов, салонов красоты и других сервисов в максимальной доступности. Но просто так снять офис в бизнес-центре класса А — посильно не всем компаниям. Арендные ставки в Киеве начинаются с $30 за квадратный метр, ремонт, обслуживание и залоговые платежи вместе сложатся в колоссальные и неоправданные расходы.
Среди актуальных в условиях пандемии услуг респонденты называют не только постоянный офис (38%), но и опцию hot-desk (21,1%), бронирование переговорных комнат (16,7%) и аренду офиса на день (8,6%).
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