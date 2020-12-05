Власти Киева определились, сколько объектов инфраструктуры отремонтируют в следующем году

С целью сбалансированного распределения расходов в перечень объектов капитального строительства и реконструкции на 2021 год включены 148 объектов городской инфраструктуры.
Об этом в ходе заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации сообщила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.
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«В перечень включены пусковые, с высокой степенью строительной готовности, и те объекты, на разработку проектной документации которых были потрачены бюджетные средства в предыдущие годы. А также объекты, финансирование которых предусматривается за счет Государственного фонда регионального развития. Речь идет, в частности, о строительстве, реконструкции и капитальных ремонтах дорожной сети, мостов и путепроводов, метро на Виноградарь, проектировании линии метро на Троещину, строительстве сетей наружного освещения, развитии скоростного рельсового транспорта и парковки пространства в городе», – сказала Наталья Мельник.
Что отремонтируют в Киеве в 2021 году:
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