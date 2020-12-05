МАУ попросила президента Зеленского о помощи

МАУ обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь получить финансирование и отсрочить уплату долгов.

«К сожалению, украинские власти не ввели никаких мер по поддержке авиационной отрасли к сегодняшнему дню. МАУ, утратив любую надежду на диалог с органами исполнительной власти и профильным министерством, обращается к вам, господин президент», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

МАУ попросила Зеленского поручить правительству немедленно разработать программу действий по предоставлению ей возвратной финансовой помощь в виде ссуды или стабилизационного кредита для выплаты зарплаты работникам.

Также авиакомпания ожидает, что Мининфраструктуры с Минфином проведут переговоры о рассрочке выплаты долгов МАУ перед государственными предприятиями — аэропортом Борисполь и «Украэрорухом».

«МАУ, как и другие авиаперевозчики Украины, требуют немедленных мер по государственной поддержке, которые позволят им выжить до момента возобновления спроса и возможностей для выполнения международных авиационных перевозок», — отмечается в обращении авиакомпании.

По данным МАУ, из-за текущего кризиса на рынке она сократила объем перевозок на 85% по сравнению с 2019 годом и уже уволила тысячу сотрудников. Сейчас готовится проект о сокращении еще 140 пилотов.

Значительное восстановление маршрутной сети МАУ планирует с апреля 2021 года, надеясь на выполнение 64% объемов перевозок 2019 года.

Справка Finance.ua:

Компания ранее жаловалась, что правительство не компенсировало возвращение украинцев домой в начале карантина.

Ранее сообщалось, что МАУ в октябре 2020 года выполнила без задержек 92,7% рейсов, тогда как у SkyUp аналогичный показатель составил 91%.

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