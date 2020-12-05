Таксистам предлагают налоговые льготы за легализацию

Таксомоторные компании в Украине хотят пересадить на патенты. За легализацию участников рынка обещают освободить от налогов, в частности, таксистам разрешат не отчитываться о доходах, и им не нужно будет оформлять ФЛП для работы.

Такое предложение содержится в опубликованном Мининфраструктуры законопроекте.

Документ направлен на легализацию предпринимателей, работающих через онлайн-сервисы, в том числе Uber, Уклон и Bolt.

“В связи с тотальной тенизацией рынка, лицензирование, как основной регулирующий инструмент, не достигает поставленных целей государственного регулирования”, – отмечают авторы законопроекта, прогнозируя его результатом обеление сферы такси.

Сегодня только 2% перевозчиков в Украине работают “в белую”, имея лицензии на перевозки, оформившись как ФЛП либо юрлицо, сослались на оценки офиса эффективного регулирования BRDO в Минтрансе. Из потенциальных 40 млрд грн госбюджет получает ежегодно только 1 млрд.

Согласно выдвинутому предложению, за получение патента перевозчик должен будет отдать одну минимальную зарплату (в 2021 – 6 тыс. грн.), за что получит право предоставлять услуги ровно год, освобождаясь от обязанности декларировать доходы и платить с них налоги.

Патент можно приобрести и на месяц, но обойдется он на 5% дороже, чем за тот же 1 месяц в годовом “пакете”. Водителю электрокара любой из видов патента обойдется вполовину дешевле.

Перевозчику разрешат не отчитываться о доходах только в том случае, если за год он заработает не более 720 тыс. грн (60 тыс. грн (10 минзарплат), умноженных на каждый месяц в году, когда действует патент).

Чиновники надеются, что на патентную систему перейдет 10% рынка в течение 5 лет после ее внедрения, что в итоге на 800 млн грн увеличит размер поступлений в бюджеты всех уровней.