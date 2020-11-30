Министр экономики спрогнозировал падение ВВП Украины в начале 2021 года

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время Ukrainian Investment Roadshow.

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“Очевидно, что ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года”, – сказал он, отметив, что с апреля ожидается возобновление роста.

Как отметил Петрашко, Минэкономики в макропрогнозе заложило прогноз роста ВВП по итогам 2021 года на уровне 4,6%, ожидая в скором времени окончания пандемии COVID-19.

“Очевидно, что пандемия не закончится в этом году, как мы ожидали раньше. И это повлияет на экономическую ситуацию”, – сказал он.

Вместе с тем, министр считает достижимым рост на 4,6%, когда во второй половине года экономика выйдет на положительный тренд.

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