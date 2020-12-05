Какие автомобили ищут украинцы в интернете (исследование)

В 2020 году 83% покупателей новых авто узнают об обновлении модели автомобиля в интернете. Главные источники – новостные сайты (обзоры, в том числе YouTube) и страницы автодилеров.

Об этом на конференции “Auto.Ria” рассказал Сергей Братусев из Google Ukraine.

Сегодня люди зайдут в салон только после того, как изучат характеристики автомобиля в интернете, хотя могли заехать после увиденной визуальной рекламы. Однако мало кто покупает или делает заказ в интернете – большинство перед покупкой все-таки посещает автосалон.

Согласно исследованию Google в Восточной Европе:

каждый четвертый покупатель нового авто выбирает модель того же бренда, который у него уже есть;

7% – возвращается к предыдущему бренду, который у него был раньше;

27% потребителей готовы сменить бренд;

47% купят автомобиль впервые.

Интересно, что украинцы ищут в интернете больше новых автомобилей, а не подержанных. Хотя результаты продаж в Украине говорят об обратном. Причем наибольший интерес среди новых авто люди проявляют к SUV, а вот среди б/у автомобилей этот класс только на втором месте. По маркам: ТОП-брендов в поиске практически повторяют рейтинг продаж в Украине. Это Renault, Toyota, Nissan и Skoda.

С момента первого поиска конкретного автомобиля в интернете до его покупки обычно проходит 1-3 месяца, утверждают в Google.

Справка Finance.ua:

В прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали 7,1 тыс. новых легковых авто.

В Министерстве внутренних дел заявили, что увеличили количество онлайн-услуг в связи с пандемией коронавируса.

В Украине система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения теперь распознает и автомобили на иностранной регистрации.

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