В Volkswagen анонсировали начало продаж беспилотных авто

Беспилотные модели должны поступить в продажу в ближайшие 10 лет.
Об этом заявил генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дис.
Топ-менеджер сослался на повышение производительности компьютерных микросхем, необходимых в автономных автомобилях, в то время как разработки в области искусственного интеллекта также ускоряют этот процесс.
«Можно предположить, что эти системы скоро смогут справиться даже со сложными ситуациями автономного вождения», – сказал Дис деловому журналу Wirtschaftswoche.
В прошлом месяце VW заявил, что увеличивает расходы на технологии для электрических и беспилотных автомобилей примерно до 73 миллиардов евро по сравнению с 60 миллиардами евро годом ранее.
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