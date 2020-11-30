В Volkswagen анонсировали начало продаж беспилотных авто

Беспилотные модели должны поступить в продажу в ближайшие 10 лет.

Об этом заявил генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дис.

Топ-менеджер сослался на повышение производительности компьютерных микросхем, необходимых в автономных автомобилях, в то время как разработки в области искусственного интеллекта также ускоряют этот процесс.

«Можно предположить, что эти системы скоро смогут справиться даже со сложными ситуациями автономного вождения», – сказал Дис деловому журналу Wirtschaftswoche.

В прошлом месяце VW заявил, что увеличивает расходы на технологии для электрических и беспилотных автомобилей примерно до 73 миллиардов евро по сравнению с 60 миллиардами евро годом ранее.