0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 190 0

Работа для украинских заробитчан: каких специалистов ищут в Чехии

Работа для украинских заробитчан: каких специалистов ищут в Чехии

Активность в поиске работы в Чехии снизилась на 17% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса.

Но Чехия остается одной из самых популярных среди украинцев стран для работы наряду с Польшей и Германией.

Читайте также: Польша активно предлагает работу украинцам: куда можно устроиться зимой

Чаще всего украинцам предлагают работу на заводе, также востребованы водители.

Украинцам в Чехии предлагают такую работу:

  • рабочие на завод;
  • строители;
  • водители категории С, Е;
  • сварщики;
  • монтажники.

Какую работу ищут украинцы в Чехии:

  • разнорабочий;
  • сварщик;
  • горничная;
  • электрик
  • водитель-дальнобойщик.

Из-за карантина и пандемии много украинских заробитчан вернулись в Украину. В то же время после возобновления экономической деятельности ряд стран открыли вакансии для сотрудников из других стран, в частности Украины. Традиционно самая востребованная среди трудовых мигрантов страна – Польша.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.