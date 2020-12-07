Работа для украинских заробитчан: каких специалистов ищут в Чехии

Активность в поиске работы в Чехии снизилась на 17% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса.
Но Чехия остается одной из самых популярных среди украинцев стран для работы наряду с Польшей и Германией.
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Чаще всего украинцам предлагают работу на заводе, также востребованы водители.
Украинцам в Чехии предлагают такую работу:
Какую работу ищут украинцы в Чехии:
Из-за карантина и пандемии много украинских заробитчан вернулись в Украину. В то же время после возобновления экономической деятельности ряд стран открыли вакансии для сотрудников из других стран, в частности Украины. Традиционно самая востребованная среди трудовых мигрантов страна – Польша.
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