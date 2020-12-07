Работа для украинских заробитчан: каких специалистов ищут в Чехии

Активность в поиске работы в Чехии снизилась на 17% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса.

Но Чехия остается одной из самых популярных среди украинцев стран для работы наряду с Польшей и Германией.

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Чаще всего украинцам предлагают работу на заводе, также востребованы водители.

Украинцам в Чехии предлагают такую работу:

рабочие на завод;

строители;

водители категории С, Е;

сварщики;

монтажники.

Какую работу ищут украинцы в Чехии:

разнорабочий;

сварщик;

горничная;

электрик

водитель-дальнобойщик.

Из-за карантина и пандемии много украинских заробитчан вернулись в Украину. В то же время после возобновления экономической деятельности ряд стран открыли вакансии для сотрудников из других стран, в частности Украины. Традиционно самая востребованная среди трудовых мигрантов страна – Польша.

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