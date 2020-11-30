Blacklist: в столице хотят создать список проблемных строек

На сайте КГГА в ближайшее время может появиться раздел, в котором будет публиковаться информация о нарушениях на разных стройках.

Об этом пишет СтройОбзор.

Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по проверке информации по объектам строительства, вызывающих общественный резонанс.

Речь идет о публикации на сайте мэрии правовых анализов по разным объектам строительства. Такие заключения будут готовиться комиссией на основании данных о нарушениях, которые зафиксировали профильные структуры столичной горгосадминистрации – Департамент земельных ресурсов, Департамент городского благоустройства и т.д.

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«Стоит вопрос о том, чтобы каждый департамент в вопросах, которые касаются его ведения, делал свои заключения по объектам. Это – информационная справка, но с указанием нарушений. На комиссии мы обобщаем все это и готовим правовой анализ. После этого мы публикуем эти правовые анализы. Предлагаю осуществлять публикацию в отдельном разделе на сайте КГГА. Если объекты имеют нарушения, общественность будет иметь доступ к такой информации и объективно принимать решения», – пояснил замглавы комиссии Сергей Мельниченко.

Обнародование этой информации поможет, в частности, потенциальным покупателям недвижимости в столице.