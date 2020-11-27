ЕС за шесть лет предоставил Украине грантов и займов на свыше 16 млрд евро

С 2014 года Евросоюз уже выделил Украине 16,5 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и займов.

Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной.

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“Евросоюз совместно с европейскими финансовыми институтами уже мобилизовал для Украины более 16,5 млрд евро грантов и кредитов с 2014, что значительно превышает объем помощи, который был обещан в 2014 году”, – говорится в документе.

В то же время, Соединенные Штаты Америки с 2014 года предоставили Украине помощь в размере более 4,1 млрд долларов. Речь идет не только о сфере нацбезопасности. При этом 448 млн долларов ассигнований на программы Госдепартамента включают примерно 285 млн долл. на программы по развитию и примерно 163 млн долларов на программы безопасности.

“США также поддержали Украину в ее усилиях в борьбе против пандемии COVID-19, предоставив свыше 41 млн долл. на медицинские и гуманитарные нужды, улучшение способности учреждений здравоохранения в уходе за больными и предотвращение дальнейшего распространения заболевания”, – говорится в сообщении.