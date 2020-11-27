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В ЕС заявили о критическом состоянии "Укрзализныци"

В ЕС заявили о критическом состоянии "Укрзализныци"

ЕС заявил о критическом состоянии “Укрзализныци” и отметил, что в Украине до сих пор не принят ряд ключевых законопроектов в сфере транспорта.

Об этом говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который был опубликован 1 декабря.

“Финансовое состояние нереформированной компании “Укрзализныця” остается критическим”, – отмечается в отчете.

В ЕС также подчеркивают то, что в сфере транспорта до сих пор не были приняты ключевые законопроекты об открытии рынков, в частности о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.

Также отмечается, что все еще не утверждены план действий по реализации Национальной транспортной стратегии и комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, который важен для обеспечения основания для внедрения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.

Напомним, в январе-июне 2020 года УЗ получила 8,792 млрд грн чистого убытка, а за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,065 млрд грн.

При этом чистый доход УЗ от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2020 года составил 35,623 млрд грн (-19,42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

По итогам 2020 года “Укрзализныця” ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
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