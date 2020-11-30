Названы самые загруженные улицы и мосты Киева (список)

В Киеве, с помощью транспортной модели города, определены улицы и мосты с наибольшей интенсивностью движения транспорта.
Об этом свидетельствует информация “Киевгенплана”.
Калибровка транспортной модели проводилось с помощью более чем 300 камер видеонаблюдения, размещенных на уличной сети Киева.
“С каждым днем в Киеве увеличивается количество автомобилей, что в свою очередь отражается на транспортной сети столицы. Улицы, по которым можно было спокойно проехать еще 10 лет назад, сегодня стоят в огромных пробках”, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что причинами становятся как возведение новых зданий и стремительная застройка пригородной зоны, так и недостаточное развитие общественного транспорта и увеличение количества автомобилей, которые приезжают в Киев из других городов.
В частности, самыми загруженными улицами столицы названы:
Кроме того, названы три самых загруженных моста в городе. Это Северный мост (173,5 тыс. авто), Южный мост (167 тыс.) и мост Патона (149,2 тыс. авто до закрытия крайних правых полос движения).
“Вышеуказанные цифры очень высокие и означают, что улицы работают на пределе своей пропускной способности”, – добавили в “Киевгенплане”.
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