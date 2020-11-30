Названы самые загруженные улицы и мосты Киева (список)

В Киеве, с помощью транспортной модели города, определены улицы и мосты с наибольшей интенсивностью движения транспорта.

Об этом свидетельствует информация “Киевгенплана”.

Калибровка транспортной модели проводилось с помощью более чем 300 камер видеонаблюдения, размещенных на уличной сети Киева.

“С каждым днем в Киеве увеличивается количество автомобилей, что в свою очередь отражается на транспортной сети столицы. Улицы, по которым можно было спокойно проехать еще 10 лет назад, сегодня стоят в огромных пробках”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что причинами становятся как возведение новых зданий и стремительная застройка пригородной зоны, так и недостаточное развитие общественного транспорта и увеличение количества автомобилей, которые приезжают в Киев из других городов.

В частности, самыми загруженными улицами столицы названы:

Кольцевая дорога – 177,6 тысяч авто в сутки в обоих направлениях;

Проспект Победы – 153,5 тыс.;

Проспект Николая Бажана – 152,5 тыс.;

Набережное шоссе – 143,9 тыс.;

Проспект Романа Шухевича – 140 тыс.;

Проспект Степана Бандеры – 136,7 тыс.;

Броварской проспект – 128,4 тыс.;

Проспект Академика Палладина – 122,1 тыс.;

Бульвар Дружбы Народов – 127,9 тыс.;

Улица Елены Телиги – 112 тыс.

Кроме того, названы три самых загруженных моста в городе. Это Северный мост (173,5 тыс. авто), Южный мост (167 тыс.) и мост Патона (149,2 тыс. авто до закрытия крайних правых полос движения).

“Вышеуказанные цифры очень высокие и означают, что улицы работают на пределе своей пропускной способности”, – добавили в “Киевгенплане”.