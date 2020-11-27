Платежи и штрафы: что поменялось с декабря

К прожиточному минимуму привязано огромное количество различных тарифов, штрафов, административных сборов и т. д. С увеличением прожиточного минимума повышаются и эти платежи.
Например, подкупом избирателя теперь считается предоставление ему какого-либо блага больше чем на 68 грн 10 коп., до этого было 63,06 грн (3% ПМ для трудоспособного лица).
Неявка по повестке к следователю или прокурору подорожала на 40-80 грн: был штраф 525,5-1051 грн – стал 567,5-1135 грн.
Максимальный залог для обвиняемого в небольшом преступлении или средней тяжести подорожает с 42 040 до 45 400 грн, в тяжелом – с 168 160 до 181 600 грн, в особо тяжком преступлении – с 630 600 до 681 000 грн.
Оформление паспорта теперь обойдется в 227 грн (было 210 грн). Выписка из Земельного кадастра подорожает со 105,1 до 113,5 грн.
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