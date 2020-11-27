Платежи и штрафы: что поменялось с декабря

К прожиточному минимуму привязано огромное количество различных тарифов, штрафов, административных сборов и т. д. С увеличением прожиточного минимума повышаются и эти платежи.

Например, подкупом избирателя теперь считается предоставление ему какого-либо блага больше чем на 68 грн 10 коп., до этого было 63,06 грн (3% ПМ для трудоспособного лица).

Неявка по повестке к следователю или прокурору подорожала на 40-80 грн: был штраф 525,5-1051 грн – стал 567,5-1135 грн.

Максимальный залог для обвиняемого в небольшом преступлении или средней тяжести подорожает с 42 040 до 45 400 грн, в тяжелом – с 168 160 до 181 600 грн, в особо тяжком преступлении – с 630 600 до 681 000 грн.

Оформление паспорта теперь обойдется в 227 грн (было 210 грн). Выписка из Земельного кадастра подорожает со 105,1 до 113,5 грн.

Справка Finance.ua:

С 1 декабря прожиточный минимум составляет 2189 грн, повышение составило 71 грн.

Повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Это означает, что минимальная пенсия возрастет на 57 гривен – с 1712 гривен до 1769 гривен.