Xiaomi выпустила настольную лампу с камерой для видеозвонков

Китайский производитель Xiaomi удивил очередным оригинальным девайсом. Это настольная лампа, которая оснащена микрофоном и динамиком, что позволяет осуществлять видеозвонки.

Как информирует издание Igeekphone, это новое настольное название Xiaomi разработала в сотрудничестве с Xiaobai.

Эта лампа предназначена в первую очередь для детей, ведь в нее встроена видеокамера, которая позволяет родителям наблюдать за своими детьми удаленно.

Также пользователь может регулировать высоту и угол наклона лампы, которая освещает поверхность стола с углом 150 градусов. Кроме того, устройство поддерживает различные технологии для защиты глаз.



Фото igeekphone.com

Относительно камеры, ее разрешение составляет 1920 х 1080 пикселей. Также эта камера оснащена широкоугольным объективом. Кроме того, у лампы есть микрофон и динамик, чтобы совершать видеозвонки в режиме реального времени. Это будет полезно даже во время онлайн-обучения.

Сейчас новинку презентовали на фирменной площадке для коллективного финансирования Xiaomi Youpin. Ее стоимость составляет 60 долларов.