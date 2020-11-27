В ноябре обвалился спрос на новые легковые авто

В прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали 7,1 тыс. новых легковых авто.Об этом сообщает Укравтопром.
В результате в годовом выражении этот сегмент автомобильного рынка уменьшился почти на 17%.
Относительно предыдущего месяца (октября) спрос на новые автомобили упал на 16 процентов.
Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей вновь стала RENAULT. В течение месяца 1173 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк. Однако это на треть меньше показателя Рено годичной давности.
На втором месте TOYOTA, автомобили которой выбрали 1136 автомобилистов, что на 9% меньше результата ноября 2019 года.
Третья позиция у KIA, в активе этой марки 509 регистрационных номеров (-32%).
На четвертом месте SKODA, которая на 7% сократила ноябрьскую реализацию до 492 ед.
Пятая позиция в рейтинге и 69-процентный рост у MAZDA — 290 авто.
Шестой результат продемонстрировали сразу две марки — VOLKSWAGEN и PEUGEOT, в зачете которых по 289 зарегистрированных авто. В то же время по сравнению с ноябрем прошлого года немецкая марка потеряла 50% продаж, а французская, наоборот, показала рост на 12 процентов.
Также в первую десятку рейтинга марок вошли: HYUNDAI — 277 шт. (-37%); FORD — 253 шт. (+ 102%); SUZUKI — 252 шт. (+ 1%); MITSUBISHI — 234 шт. (-8%). Бестселлером ноября стал автомобиль Toyota RAV4 с показателем 532 регистрации. Всего с начала года свои первые регистрационные номера в Украине получили 75,6 тыс. новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, в Опендатабот теперь можно подписаться на обновления о штрафах за нарушение ПДД (в том числе те, которые выставлены камерами с автофиксацией) и оплатить их.
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