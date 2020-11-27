В Раде рассказали, как возможный локдаун повлияет на авиаперевозки

В случае введения в Украине локдауна международное авиасообщение прекращать не будут, однако не исключены некоторые ограничения для внутренних авиарейсов.
Об этом рассказал нардеп от “Слуги народа” Юрий Камельчук.
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Депутат утверждает, что пассажирские самолеты во время рождественских и новогодних праздников будут отправляться.
“Насколько я знаю, никто не собирается закрывать воздушные пути, то есть люди смогут вылетать за границу. То есть новогодний отдых получится у тех, кто его планирует”, – сказал он.
Впрочем, по словам нардепа, в пределах Украины могут быть те же ограничения для авиакомпаний, которые были в начале карантина весной этого года.
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