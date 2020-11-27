Стало известно, на какую сумму США оказали финансовую помощь Украине с 2014 года

В посольстве США в Украине рассказали, на какую сумму оказали финансовую помощь Украине с 2014 года.

Об этом представители посольства заявили в эфире студии Савика Шустера.

Так, с 2014 года США предоставили Украине помощи в целом на более 4,1 млрд долларов (116,85 млрд. – Ред.).

В посольстве также отметили, что США выдали Украине три суверенных гарантии займов на 1 миллиард долларов каждая для содействия стабилизации экономики.

США также выделили на борьбу с пандемией COVID-19 более 41 миллиона долларов на медицинские и гуманитарные нужды.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

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