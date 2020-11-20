Amazon вознаградит сотрудников рождественским бонусом в размере $300

Американский технологический концерн Amazon предоставляет «передовым» сотрудникам единовременную премию в знак благодарности за их работу в «пик сезона».

Как сообщает CNBC, штатные сотрудники, нанятые компанией с 1 по 31 декабря, получат бонус в размере $300. Сотрудники, занятые неполный рабочий день, нанятые в тот же период, получат премию в размере $150 долларов США.

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Amazon заявила, что потратит более $500 млн на единовременные праздничные выплаты. В июне Amazon также потратила $500 млн на премии для сотрудников, которые продолжали работать в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщается, с марта компания израсходовала миллиарды долларов на инвестиции, связанные с COVID-19, включая повышение заработной платы, защитное снаряжение и усиленные меры по очистке, а также создание возможностей тестирования. Amazon ввела временное повышение заработной платы и двойную оплату сверхурочных в разгар пандемии, но оба эти стимула прекратили свое действие в июне.

С тех пор работники складов неоднократно выражали разочарование по поводу сокращения их оплаты за риск, хотя пандемия продолжается, и они по-прежнему сталкиваются с повышенным риском для здоровья и безопасности на работе. В октябре Amazon сообщила, что более 19 тысяч ее сотрудников в США заразились коронавирусом в период с 1 марта по 19 сентября.

Телеканал сообщает, что недавно Amazon столкнулась с критикой со стороны некоторых сотрудников за попытку привлечь новых работников бонусом в $3000, чтобы обеспечить достаточное количество штата на сезон праздников, предлагая при этом ваучеры на индейку на День благодарения существующим сотрудникам.