Amazon вознаградит сотрудников рождественским бонусом в размере $300

Американский технологический концерн Amazon предоставляет «передовым» сотрудникам единовременную премию в знак благодарности за их работу в «пик сезона».
Как сообщает CNBC, штатные сотрудники, нанятые компанией с 1 по 31 декабря, получат бонус в размере $300. Сотрудники, занятые неполный рабочий день, нанятые в тот же период, получат премию в размере $150 долларов США.
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Amazon заявила, что потратит более $500 млн на единовременные праздничные выплаты. В июне Amazon также потратила $500 млн на премии для сотрудников, которые продолжали работать в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщается, с марта компания израсходовала миллиарды долларов на инвестиции, связанные с COVID-19, включая повышение заработной платы, защитное снаряжение и усиленные меры по очистке, а также создание возможностей тестирования. Amazon ввела временное повышение заработной платы и двойную оплату сверхурочных в разгар пандемии, но оба эти стимула прекратили свое действие в июне.
С тех пор работники складов неоднократно выражали разочарование по поводу сокращения их оплаты за риск, хотя пандемия продолжается, и они по-прежнему сталкиваются с повышенным риском для здоровья и безопасности на работе. В октябре Amazon сообщила, что более 19 тысяч ее сотрудников в США заразились коронавирусом в период с 1 марта по 19 сентября.
Телеканал сообщает, что недавно Amazon столкнулась с критикой со стороны некоторых сотрудников за попытку привлечь новых работников бонусом в $3000, чтобы обеспечить достаточное количество штата на сезон праздников, предлагая при этом ваучеры на индейку на День благодарения существующим сотрудникам.
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