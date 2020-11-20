Минфин завершил переговоры с МВФ по госбюджету. Говорит, что успешно

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей – рамки доходов, расходов и дефицита”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году.
“В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ”, – убеждают в министерстве.
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