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Корея оштрафовала Фейсбук на 6 миллионов долларов за незаконную передачу данных

Корея оштрафовала Фейсбук на 6 миллионов долларов за незаконную передачу данных

Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи оштрафовала социальную сеть Фейсбук на 6,7 млрд вон (6 млн долларов США) за обмен данными пользователей без их разрешения.

Об этом сообщает Yonhap.

В Комиссии утверждают, что соцсеть возбудила местное законодательство о персональной информации, предоставив личную информацию как минимум 3,3 млн с 18 млн местных пользователей страны с мая 2012 по июнь 2018 года другим компаниям без их согласия.

Регулятор также добавил, что когда пользователи входили на сайты других компаний, используя свои аккаунты в Фейсбуке, то личная информация их друзей в соцсети также передавалась этим компаниям без их на то согласия.

Таким образом персональные данные пользователей могли попасть в почти 10 тыс. третьих компаний.

По материалам УАИБ
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