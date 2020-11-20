Кабмин возобновил выдачу «пакетов малыша», то есть единовременной натуральной помощи при рождении ребенка.

Такое решение принято на заседании правительства в среду, 25 ноября.

Что это значит: детям, рожденным начиная с 24 октября 2020 и по 1 июля 2021 года включительно, должен быть предоставлен в течение 30 дней с момента рождения «пакет малыша». В случае повреждения или недоукомплектовки пакета необходимо в течение 3 дней с момента получения помощи составить соответствующий акт и обратиться в местные структурные подразделения по вопросам социальной защиты.

Напомним, нардепы 30 сентября поддержали во втором чтении законопроект № 3006а, которым предлагалось вернуть «пакеты малыша».

Справка Finance.ua

30 июня Антимонопольный комитет Украины принял решение упразднить «пакеты малыша» в связи с рассмотрением жалоб участников закупок.

29 июля Кабмин отменил предоставление единовременной натуральной помощи при рождении ребенка.

Тогда же Кабинет министров ввел выплату 5000 гривен на одного новорожденного вместо “пакета малыша”.