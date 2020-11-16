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На выплату госдолга пошла каждая восьмая гривна бюджета-2020 - Счетная палата

На выплату госдолга пошла каждая восьмая гривна бюджета-2020 - Счетная палата

Государственный долг за 9 месяцев 2020 года увеличился на 347 млрд грн или 17% – до 2,3 трлн грн.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в FACEBOOK.

По его словам, это произошло в основном из-за девальвации гривны. При этом только на обслуживание долга была направлена каждая восьмая гривна доходов госбюджета.

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“Относительно доходов. Здесь у нас хорошие новости. В январе-сентябре они составляли 75,6% плана на год. Это высокий уровень выполнения, обусловленный прежде всего уменьшением в апреле объема доходов на 117 млрд грн. По оценке наших специалистов, при таких условиях план доходов в 2020 году может быть перевыполнен”, – отметил Пацкан.

В то же время, ситуация с расходами не такая оптимистичная. Так, в январе–сентябре расходы общего фонда на 93 млрд грн, или 11%, меньше плана на отчетный период.

“Только один пример – в результате просчетов при подготовке решений о выделении средств из Фонда COVID-19, длительного утверждения паспортов отдельных бюджетных программ, незавершения процедур закупок не использовано 24,8 млрд грн по 20-ти из 25-ти бюджетных программ”, – рассказал глава Счетной палаты.

По материалам Finance.UA
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