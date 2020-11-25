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5 причин для обязательного перехода с ЕН на общую систему

5 причин для обязательного перехода с ЕН на общую систему

Налоговики назвали 5 основных причин, когда плательщики единого налога (ЕН) обязаны перейти на общую систему налогообложения (налог на прибыль предприятий).

Причины и сроки:

  • в случае превышения в течение календарного года установленного объема дохода плательщиками единого налога третьей группы – с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) кварталом, в котором произошло такое превышение;
  • в случае применения плательщиком единого налога другого способа расчетов, чем в денежной форме (наличной и/или безналичной), – с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором допущен такой способ расчетов;

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  • в случае осуществления видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения, или несоответствия требованиям организационно-правовых форм хозяйствования – с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности или произошло изменение организационно-правовой формы;
  • в случае осуществления видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков единого налога, – с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности;
  • в случае наличия налогового долга в размере, превышающем сумму 1020 грн, на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов – в последний день второго из двух последовательных кварталов.

Ставки ЕН для юрлиц – плательщиков 3-й группы устанавливаются в двойном размере ставок, а именно, 6% – для плательщиков НДС; 10% – для плательщиков, которые включают НДС в состав единого налога:

  • к сумме превышения объема дохода свыше 7 млн грн;
  • к доходу, полученному при применении иного способа расчетов, чем денежный;
  • к доходу, полученному от осуществления видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения.

Плательщики единого налога могут самостоятельно отказаться от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов, с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) кварталом, в котором подано заявление относительно отказа от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов.

Для отказа от упрощенной системы налогообложения субъект хозяйствования не позднее чем за 10 календарных дней до начала нового календарного квартала (года) подает в контролирующий орган заявление.

По материалам Finance.UA
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