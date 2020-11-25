5 причин для обязательного перехода с ЕН на общую систему

Налоговики назвали 5 основных причин, когда плательщики единого налога (ЕН) обязаны перейти на общую систему налогообложения (налог на прибыль предприятий).
Причины и сроки:
Ставки ЕН для юрлиц – плательщиков 3-й группы устанавливаются в двойном размере ставок, а именно, 6% – для плательщиков НДС; 10% – для плательщиков, которые включают НДС в состав единого налога:
Плательщики единого налога могут самостоятельно отказаться от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов, с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) кварталом, в котором подано заявление относительно отказа от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов.
Для отказа от упрощенной системы налогообложения субъект хозяйствования не позднее чем за 10 календарных дней до начала нового календарного квартала (года) подает в контролирующий орган заявление.
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