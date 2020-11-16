В Калифорнии представили электрический гиперкар Elation Freedom (видео)

Молодой американский стартап Elation Hypercars из Калифорнии решил бросить вызов европейскому производителю электрических гиперкаров Rimac, предложив свой вариант подобной модели по имени Elation Freedom.
“Модель собрана на основе легкого монокока из углеродного волокна (вес стартует с отметки 1650 кг, что довольно мало для батарейного автомобиля) и может оснащаться тремя или четырьмя электродвигателями. В первом случае суммарная мощность двигательной установки составляет 1040 кВт (1427 л.с.), во втором – 1400 кВт (1903 л.с.), при этом в обоих случаях реализован полный привод с векторизацией крутящего момента”, – говорится в сообщении.
В результате электромобиль разгоняется до 420 км/ч (260 миль/ч), набирая первые 100 км/ч всего за 1,8 секунды. Базовая батарея емкостью 100 кВт-ч обеспечивает запас хода в 480 км (300 миль), улучшенный модуль на 120 кВт-ч – 640 км (400 миль).
Разработчики гиперкара Elation Freedom черпали вдохновение у гоночных автомобилей, поэтому в конструкции используются решения, типичные для спорткаров. К примеру, продвинутая подвеска и активная аэродинамика позволяют проходить повороты с боковым ускорением 2G, а двери в формате “крылья чайки” облегчают посадку в салон. Двухместный салон отделан кожей, карбоном, металлом и драгоценными камнями, при этом создатели уделяют особое внимание персонализации и процессу выбора всех деталей интерьера.
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