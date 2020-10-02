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Назвали цену вакцины от коронавируса компании Moderna

Назвали цену вакцины от коронавируса компании Moderna

Цена одной дозы вакцины от коронавируса, разработку которой ведет американская компания Moderna, составит 25-37 долларов.

Об этом заявил глава компании Стефан Бансель в комментарии немецкой газете Welt.

“Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелых пациентов для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли”, — заявил он.

Он также подтвердил, что компания намерена произвести 20 млн доз вакцины до конца года. Переговоры с Еврокомиссией по началу поставок вакцины близки к завершению, добавил он, отметив, что до подписания соглашения осталось несколько дней.

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Ранее сообщалось, что, вакцина Moderna эффективна против коронавируса на 94,5%, что делает ее второй вакциной в Соединенных Штатах с высоким показателем эффективности.

Справка Finance.ua:

  • Производитель лекарств Pfizer заявил ,что его вакцина против коронавируса эффективна на 95 процентов и не имеет серьезных побочных эффектов — это первый набор полных результатов испытаний вакцины на поздней стадии, поскольку количество случаев заболевания Covid-19 стремительно растет по всему миру.
По материалам Економічна Правда
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