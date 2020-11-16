ЕС напомнил Украине условия предоставления 1,2 млрд евро

Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи при условии выполнения ряда требований, обнародованных ранее.
Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
Читайте также: В Кабмине сообщили, когда Украина получит очередной транш МВФ
«Встретился с председателем бюджетного комитета украинского парламента Юрием Аристовым. Фискальные вызовы, которые стоят перед Украиной, огромны, и ЕС готов предоставить макрофинансовую помощь при хорошо известных условиях. Кроме того, отметил необходимость надлежащего финансирования Общественного телевидения и Фонда энергоэффективности Украины», – написал Маасикас.
В мае Европарламент одобрил предоставление 1,2 млрд евро Украине для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Из «исключительной» макрофинансовой помощи странам европейской политики соседства общим объемом 3 млрд евро, Украина получит самый большой пакет помощи в 1,2 млрд евро.
Кредит Евросоюза предоставляется на 10-15 лет, годовая процентная ставка – до 2%. Продолжительность программы составляет 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей по 600 млн евро, первый из которых является безусловным и предоставляется сразу после ратификации и вступления в силу соглашений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ГНС предупреждает: на АЗС умышленно меняют форму оплаты на безналичнуюВчера, 16:31 - 4197 26
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИ3 ч. назад - 1492 10
Украинцы перестали платить за газВчера, 14:04 - 5834 9
Как идет строительство Подольского моста (обновлено)8 ч. назад - 1563 8
В Минздраве назвали стоимость вакцины от коронавируса для Украины5 ч. назад - 781 6
ГНС предупреждает: на АЗС умышленно меняют форму оплаты на безналичнуюВчера, 16:31 - 4197 26
В НБУ спрогнозировали, что будет с гривной в случае повторного локдауна7 ч. назад - 2092
Как идет строительство Подольского моста (обновлено)8 ч. назад - 1563 8
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИ3 ч. назад - 1492 10
Что будет с надбавками для пенсионеров с большим стажемВчера, 20:03 - 1453
Во Франции официально запустили 5GВчера, 13:10 - 226
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 537
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3014 17
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 911
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1717