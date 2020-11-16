ЕС напомнил Украине условия предоставления 1,2 млрд евро

Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи при условии выполнения ряда требований, обнародованных ранее.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

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«Встретился с председателем бюджетного комитета украинского парламента Юрием Аристовым. Фискальные вызовы, которые стоят перед Украиной, огромны, и ЕС готов предоставить макрофинансовую помощь при хорошо известных условиях. Кроме того, отметил необходимость надлежащего финансирования Общественного телевидения и Фонда энергоэффективности Украины», – написал Маасикас.

В мае Европарламент одобрил предоставление 1,2 млрд евро Украине для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Из «исключительной» макрофинансовой помощи странам европейской политики соседства общим объемом 3 млрд евро, Украина получит самый большой пакет помощи в 1,2 млрд евро.

Кредит Евросоюза предоставляется на 10-15 лет, годовая процентная ставка – до 2%. Продолжительность программы составляет 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей по 600 млн евро, первый из которых является безусловным и предоставляется сразу после ратификации и вступления в силу соглашений.