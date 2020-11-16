0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

ЕС напомнил Украине условия предоставления 1,2 млрд евро

ЕС напомнил Украине условия предоставления 1,2 млрд евро

Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи при условии выполнения ряда требований, обнародованных ранее.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Читайте также: В Кабмине сообщили, когда Украина получит очередной транш МВФ

«Встретился с председателем бюджетного комитета украинского парламента Юрием Аристовым. Фискальные вызовы, которые стоят перед Украиной, огромны, и ЕС готов предоставить макрофинансовую помощь при хорошо известных условиях. Кроме того, отметил необходимость надлежащего финансирования Общественного телевидения и Фонда энергоэффективности Украины», – написал Маасикас.

В мае Европарламент одобрил предоставление 1,2 млрд евро Украине для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Из «исключительной» макрофинансовой помощи странам европейской политики соседства общим объемом 3 млрд евро, Украина получит самый большой пакет помощи в 1,2 млрд евро.

Кредит Евросоюза предоставляется на 10-15 лет, годовая процентная ставка – до 2%. Продолжительность программы составляет 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей по 600 млн евро, первый из которых является безусловным и предоставляется сразу после ратификации и вступления в силу соглашений.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.